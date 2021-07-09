Талибан* намерен бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радикальное движение «Талибан»* намерено противодействовать контрабанде наркотиков из Афганистана. Такое заявление сделал возглавляющий прибывшую в Москву делегацию движения Шахабуддин Делавар.

«Мы гарантируем, что предпримем меры по борьбе против производства наркотиков и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности по противодействию контрабанде», - заявил глава делегации в ходе пресс-конференции в Москве.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мухаммад Наим сообщил, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности на своих границах, отметил, что талибы намерены решать любые вопросы при помощи «диалога и понимания», но одновременно попросил их не вмешивались в дела государства.

Напомним, ранее боевики организации Талибан* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Террористы вывесили флаг на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта. На сегодняшний день афганское правительство борется с талибами*, завладевшими большими территориями страны.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация