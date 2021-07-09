Попова: надо вакцинировать все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с COVID-19

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России, отметив, что только таким образом можно стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде, отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последнюю неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции по России возросли в 1,8 раза. Согласно приведенной статистике, одним компонентом вакцинированы 27 миллионов граждан, а оба получили уже 18,5 миллиона человек. По ее словам, лидерами по вакцинации стали Чечня, Москва и Московская область, а хуже всего показатели в Республике Дагестан.