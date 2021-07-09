Талибан* заявил о захвате КПП на границе с Ираном Фото: Александр КОЦ

Радикальное движение «Талибан»* взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией, которые находятся в провинции Герат.

Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной таможенной службы. Представители движения подтвердили изданию AFP информацию о захвате КПП «Ислам-Кала» на афгано-иранской границе, однако, как передает телеканал 1TV, Министерство иностранных дел Афганистана отрицает потерю контроля над данным пунктом.

Напомним, накануне движение Талибан* подняло свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Террористы заняли территорию на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта. На данный момент афганское правительство борется с талибами*, занявшими большую территорию страны.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация