ФСБ предотвратила теракт в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Уфе. Как сообщается Боевик запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовил взрыв на объекте правоохранительных органов. Об в пятницу, 9 июля сообщила ФСБ России.

«Задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков … "Хайят Тахрир аш-Шам"* осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов», - говорится в релизе ФСБ

При обыске в машине задержанного изъяли одну готовую бомбу, а также компоненты для изготовления еще для одной. В его мобильном телефоне нашли переписка с членами террористических структур.

Напомним, накануне ФСБ задержала 15 членов террористической организации в Пензе, Уфе и Челябинске. Как отмечалось, исламисты вели пропаганду терроризма среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» - запрещенная в России организация