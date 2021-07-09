Мишустин обещал к 2030 году обеспечить доступ в интернет на всей территории России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 2030 году доступ в интернет будет обеспечен на всей территории России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, обращаясь к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

«Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году», – сказал премьер, текст обращения которого размещен на сайте правительства.

По словам Мишустина, в 2021 году в России будут установлены более тысячи базовых станций для доступа в интернет. Он подчеркнул, что сейчас это особенно актуально, учитывая возрастающую потребность в удаленной занятости.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что госкорпорация планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ в интернет по всей стране.