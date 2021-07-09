Москвичам выдали 3 миллиона QR-кодов для посещения ресторанов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние недели жители Москвы получили около 3 миллионов QR-кодов для посещения заведений общественного питания и публичных мероприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, ежесуточно москвичи запрашивают примерно 250 тысяч электронных сертификатов. Он отметил, что «система не идеальна, однако дает свои результаты».

Как писал сайт kp.ru, в Москве с 28 июня 2021 года работа заведений общественного питания идет в «бесковидном» формате. Рестораны и кафе могут принимать в качестве гостей только тех, кто привился от коронавируса, а также переболевших посетителей в течение последних шести месяцев либо имеющих при себе результаты с отрицательным ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Вход в заведения общепита разрешен только при предъявлении QR-кода, однако это не распространяется на летние веранды.