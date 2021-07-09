Лавров: Россия пока не будет ничего предпринимать по Афганистану

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва не собирается ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«В том факте, что талибы* заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс», - отметил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что происходящее в Афганистане беспокоит Москву с точки зрения возможного «перелива неприятностей» на территорию ее союзников.

Напомним, накануне члены движения «Талибан»* вошли в Кандагар, второй по величине город Афганистана. Незадолго до этого появилась информация о взятии «Талибаном»* контрольно-пропускных пунктов на афганской границе с Ираном и Туркменией. При этом Министерство иностранных дел Афганистана отрицает потерю контроля над пунктом на афгано-иранской границе.

Ранее движение Талибан* подняло свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Была взята территория на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта. На сегодняшний день афганское правительство борется с талибами*, занявшими большую территорию страны.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация