Меркель 12 июля 2021 обсудит с Зеленским Минские соглашения и «Северный поток-2»

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на встрече 12 июля в Берлине обсудят Минские соглашения и вопрос взаимоотношения с Россией, а также наверняка затронут вопрос проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, для Германии имеет центральное значение вопрос, останется ли Украина страной-транзитером газа после запуска «Северного потока-2». Как он отметил, договор Москвы и Киева о транзите газа остаётся в силе, Берлин ожидает, что ему будут следовать обе стороны.

«Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», - заявил официальный представитель немецкого кабмина.

Зайберт также отметил, что Берлин тесно взаимодействует с Вашингтоном и Лондоном по вопросу урегулирования украинского конфликта и считает важной реализацию Минских соглашений.

Напомним, ранее украинский лидер сообщил, что на встрече с канцлером Германии намерен обсудить вопросы безопасности и проект газопровода «Северный поток – 2», а также заявил о возможности создания альтернативы «Нормандскому формату».