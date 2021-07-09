Пожар начался в поликлинике на северо-западе Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 9 июля, в поликлинике на северо-западе Москвы начался пожар. О возгорании сообщили в МЧС.

Как уточняется, возгорание произошло в поликлинике, расположенной на улице Габричевского, дом 5, корпус 10, где в одном из кабинетов загорелся диван. На данный момент все потушили. Обошлось без эвакуации и пострадавших.

«Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В одном из помещений горел диван и личные вещи. В 14.20 выгорание было ликвидировано», - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МЧС РФ по Москве.

В самом здании расположена психиатрическая клиника.

Напомним, 19 июня, серии хлопков прогремела на Лужнецкой набережной Москвы. Их можно было услышать на расстоянии два-три километра. Позже стало известно о пожаре в одноэтажном кирпичном здании пиротехнического склада на Лужнецкой набережной 2/4с4,а потом поступило сообщение, что огонь распространился на два здания.