Попова назвала людей в возрасте от 18 до 49 лет самыми уязвимыми перед коронавирусом

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наиболее уязвимой группой населения для заражения коронавирусной инфекцией являются граждане в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как она уточнила, уязвимость данной возрастной группы обусловлена большим количеством социальных контактов, а также повышенной активностью ее представителей.

«Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются вне рабочее время с большим количеством людей, студенты во внеучебное сейчас», - пояснила глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Попова также обратила внимание на статистические данные, которые свидетельствуют о том, что около половины инфицированных коронавирусом граждан заражаются в кругу семьи или друзей.

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора также посоветовала не ждать определенных признаков. По ее словам, каждое недомогание является значимым поводом для обращения к врачу.