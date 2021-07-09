Александр Мясников рассказал, что выбрать для ревакцинации: "Спутник V" или "Спутник Лайт" Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, какой препарат лучше выбрать для ревакцинации — "Спутник V" или "Спутник Лайт".

Специалист отметил, что достаточно будет одной дозы "Лайта", чтобы разбудить антитела.

- Но закон такой, чем чаще ты клетки памяти стимулируешь, тем больше у тебя ответ антител. Если вы сделаете две дозы, у вас ответ будет больше. Если мы вакцинируем человека, у него один уровень антител. А вот если он переболел и вакцинировался, то у него многократно выше уровень защиты, — сказал Мясников.

Телеведущий добавил, что от двух уколов вакциной иммунитет станет только лучше.

Напомним, в конце июня в пресс-службе министерства здравоохранения РФ сообщили, что ревакцинация от коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших данным заболеванием началась в российских регионах. Привиться или пройти ревакцинацию россияне могут любой зарегистрированной в стране вакциной. В случае выявления у пациентов после первой прививки серьезных нежелательных реакций на препарат, может быть осуществлена замена вакцины на другую.