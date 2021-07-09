Александр Мясников назвал причину опасных мутаций коронавируса Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире Радио "Комсомольская Правда" рассказал, почему возникают опасные мутации коронавирусной инфекции.

- Вирус мутирует и будет мутировать. И любая мутация будет идти в сторону заразности. Мы вирус ставим в положение естественного отбора. То, что массовая вакцинация не произошла сразу, выживает сильнейший вирус, сильнейшие мутации. Мы сами его культивируем. Чем дольше мы будем резать кошку за хвост, тем больше он будет мутировать, — сказал специалист.

Мясников добавил, что единственный метод борьбы с коронавирусом — это вакцинация. Он привел в пример Европу, где вводили жесткие ограничительные меры, локдаун и комендантский час, но число зараженных все равно росло. По мнению Мясникова, это лишний раз доказывает эффективность вакцинации.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированные от коронавируса не распространяют инфекцию. По словам главы ведомства, заражение от привитого человека происходит в исключительных случаях. Также она отметила, что среди прошедших полный курс вакцинации фиксируется минимальная доля заболевших – 0,7%.