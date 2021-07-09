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Здоровье9 июля 2021 15:48

Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус

Среди полностью привитых фиксируется минимальная доля заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора
Абдулла ШАКИРОВ
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Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус

Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинированные от коронавируса не распространяют инфекцию, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ведущей Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

По словам главы ведомства, заражение от привитого человека происходит в исключительных случаях. Также она отметила, что среди прошедших полный курс вакцинации фиксируется минимальная доля заболевших – 0,7%.

«Привитый человек вирус не распространяет», – заверила Попова.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России. Она заявила, что только таким образом можно стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

В Кремле поддержали призыв Поповой к всеобщей вакцинации россиян. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что привить все население страны - трудновыполнимая задача.