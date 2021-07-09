Синоптик сообщил, что "парниковый купол" останется в Центральной России до середины июля

В Центре "Фобос" сообщили, что "парниковый купол" останется в Центральной России до середины июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что антициклон, называемый специалистами "парниковым куполом" останется в Центральной России до середины июля.

Специалист сообщил, что антициклон пришло из Скандинавии и был достаточно прохладным, но довольно быстро прогрелся.

- И вчера в столице был первый день, когда температура перешагнула отметку в +30, сегодня второй день. И будет таких дней впереди по крайней мере еще шесть-семь. Простоит этот антициклон, по прогнозам на текущий момент, до середины месяца. Дождей и небольшого понижения температуры жителям столицы и окрестностей, да и всей Центральной России стоит ждать не ранее 14-15 июля, — сообщил Леус KP.Ru.

Он добавил, что средняя температура в июле будет на 2-4 градуса выше нормы, но не станет рекордной. Аналогичная ситуация и с осадками. Их выпадет значительно меньше — на 30-40%. Однако ситуация 2014 года не повторится.

Напомним, по прогнозам синоптиков, около 12 дней в Москве продержится мощный антициклон, который метеорологи "парниковым котлом". Именно из-за него в столице почти две недели будет очень жарко и сухо. Отмечается, что такими продолжительными антициклоны бывают крайне редко, только в 1% случаев