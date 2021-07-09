Синоптики: «Парниковый котел» в Москве продержится 12 дней

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков, около 12 дней в Москве продержится мощный антициклон, который метеорологи «парниковым котлом». Именно из-за него в столице почти две недели будет очень жарко и сухо, а дожди вернутся в город только во второй половине июля.

Об этом сообщает портал «Метеовести», который предоставляет прогнозы от центра погоды «Фобос». Отмечается, что такими продолжительными антициклоны бывают крайне редко, только в 1% случаев

«Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют «парниковым котлом», установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны [...] будет держаться до 12 дней», - говорится в сообщении.

В центре добавили, что июль 2021 года войдет в метеоисторию «как один из самых засушливых за последние 55 лет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что аномальная жара в Москве и области продержится примерно до 13-14 июля, а столбики термометров в эти дни поднимутся до отметки +34°C.

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