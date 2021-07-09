Мясников объяснил, откуда взялось так много антипрививочников в России Фото: Иван ПРОХОРОВ

Количество противников вакцинации от коронавируса в России не выглядит удивительным, учитывая, что отрицание прививок долгое время в стране поощрялось, в том числе в СМИ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса. Этим надо было заниматься десятилетиями», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Мясникова, удручающая ситуация с антипрививочниками возникла вследствие «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет». Он напомнил, что противников вакцин часто приглашали в различные ток-шоу, где проходило снисходительное и «добродушное» обсуждение их позиции. «Мы это взращивали, мы это делали, а теперь мы имеем то, что имеем», – отметил Мясников.

Как подчеркнул специалист, желание прививаться нужно формировать у человека с детства, в противном случае он не захочет делать прививку никогда. Он отметил, что вакцинация имеет колоссальное значение с точки зрения изменения статистики тяжелых случаев коронавируса. Отказ от прививки несет только вред,

«Давайте уже привьемся! У нас резко снизится количество тяжелых случаев. Я всех призываю привиться, если это плата за то, чтобы мы вернулись хотя бы к нормальному пониманию обстановки и ситуации», – заключил Мясников.

Как писал сайт kp.ru, ранее доктор Мясников назвал логичным введение новых ограничений на фоне распространения коронавируса. Телеведущий отметил, что это происходит из-за того, что большинство граждан не привиты и заболевают с тяжелыми осложнениями, перегружая больницы.