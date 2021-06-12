Доктор Мясников: «Не хотите вакцинироваться? будьте готовы к антиковидным ограничениям»

Экс-главврач «кремлевки», телеведущий Александр Мясников Фото: Иван ПРОХОРОВ

Решением мэра Москвы в связи с ростом заболеваемости ковидом в столице продлеваются выходные. А также вводится ряд других противоэпидемических мер. Оценить их мы попросили известного врача, телеведущего, главврача городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александра Мясникова.

- Как мы видим, наблюдается очередная волна эпидемии COVID-19, - говорит kp.ru доктор Мясников. - Причем, волна предсказанная. Не только я, но и многие другие врачи предупреждали: после того, как мы вышли на относительно стабильные показатели 8-9 тысяч заражений в сутки, спустя три месяца будет рост.

По расчетам подъем предполагался в мае. Но мы немного ошиблись, в Москве он сдвинулся на июнь. Хочу предупредить и другие регионы: вы тоже отсчитывайте 3-4 месяца после того, как ваши показатели стабилизировались — заболеваемость так же пойдет вверх. Это сущность коронавируса. Если посчитать, то следующая волна придется на осень.

Что касается продления выходных в столице и введения других антиковидных мер, то это объяснимо, считает эксперт.

- Руководитель региона не может воспринимать пассивно рост заболеваемости COVID-19. И делает то, что должен делать. Сейчас, безусловно, кто-то начнет ныть: так нельзя, торговля, рестораны пострадают и т. п. Да, для них это (продление выходных и другие ограничения. - Ред.) действительно может быть болезненно. Но у меня вопрос: а кто довел до такой ситуации?! Ведь это мы, жители города и страны делаем сами! Вы лично, члены вашей семьи, знакомые все привились?! Россия на одном из последних мест в Европе по охвату прививками!

При этом мы не хотим прививаться и не хотим антиковидных мер. Извините, надо выбрать что-то одно. Если вы не хотите вакцинироваться, то должны быть готовы к тому, что при волнах, всплесках заболеваемости будет два варианта. Если вы привиты, то все продолжит течь как течет, не будет тяжелых случаев, будут легкие формы заболеваний, и они не потребуют жестких антиковидных мер. Или же неизбежно будут вводиться такие меры - просто по факту. Из-за того, что большинство граждан не привиты и заболевают с тяжелыми осложнениями, перегружая больницы. Мы просто ничего не можем этому противопоставить, кроме ограничений.

Так что все в ваших руках — выбирайте сами. Вакцинироваться или ждать новых скачков заболеваемости и возврата новых ограничений. Как врач могу четко вам сказать: самая эффективная мера борьбы с коронавирусом, которая остановит эту напасть — только одна. Это вакцинация. Единственное, что может помочь. Увы, пока недоверие прививкам мешает остановить эпидемию.

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