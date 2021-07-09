"Росатом": Боевики ИГ* планировали получить доступ к радиоактивным источникам в России

Боевики ИГИЛ* планировали получить доступ к радиоактивным источникам в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно отчету госкорпорации "Росатом", боевики "Исламского государства"* планировали получить доступ к радиоактивным источникам в России.

Сообщается, что в Министерство иностранных дел России поступил неофициальный документ американского посольство с данными о планах ИГ*. После этого ведомство обратилось в "Росатом". Затем, в сентябре 2020-го, на всех ядерных и радиационных объектах отрасли были проведены проверки состояния систем физической защиты.

Также территориальные органы ФСБ и охрана провели совместные тренировки, где пресекли действия условных нарушителей.

Проверки подтвердили готовность систем обеспечить надежную защиту отраслевых объектов.

Напомним, 9 июля в Подмосковье был задержан приезжий по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Подмосковья по собственной инициативе вступил ИГИЛ*, а в июне разработал план по совершению теракта на территории московского региона.

*Запрещенная в России террористическая организация