Россия и Узбекистан выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане

МИД России и Узбекистана выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его узбекский коллега Абдулазиз Камилов во время переговоров по телефону выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане.

- Состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также главы МИД двух стран отметили высокий уровень российско-узбекистанского взаимодействия и обсудили грядущие совместные мероприятия.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Москва не собирается ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны. ОН отметил, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного «перелива неприятностей» на территорию ее союзников.