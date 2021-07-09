New York Times: организатором убийства президента Гаити является "иностранец Майк"

New York Times сообщил, что организатором убийства президента Гаити является иностранец "Майк" Фото: REUTERS

Два гражданина США гаитянского происхождения, задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщили, что главным организатором преступления является иностранец по прозвищу "Майк". Об этом пишет New York Times, ссылаясь на гаитянского судью Клемана Ноэля, который допрашивал американцев.

Как сообщает газета, задержанные Джеймс Солаж и Жозеф Венсан утверждают, что "Майк" говорит на испанском и английском языкам.

Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находится в критическом состоянии. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль.