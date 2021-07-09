Один человек погиб при стрельбе недалеко от детского сада в Марселе

В Марселе один человек погиб при стрельбе недалеко от детского сада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во французском Марселе был застрелен мужчина. Еще трое человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

События произошли около пяти часов вечера в пятницу. Полиция получила сообщение, что в одном из районов города произошла стрельба. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 18-летнего мужчину с ранением грудной клетки. Он скончался от полученных травм. По информации телеканала, застреленный был замешан в торговле наркотиками.

Стрелявший скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Во вторник, 6 июля, произошло нападение с ножом в аэропорту немецкого города Дюссельдорфа. В результате инцидента был ранен один человек. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Представитель федеральных правоохранительных органов сообщил, что нападение произошло перед терминалом вылета аэропорта.