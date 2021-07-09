Зеленский предъявит Меркель "веские аргументы" против "Северного потока — 2"

Владимир Зеленский предъявит Ангеле Меркель "веские аргументы" против "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский подготовил к встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель "веские аргументы" против газопровода "Северный поток — 2".

- Он везет аргументы, чтобы убедить, что газопровод вредит как Украине, так и европейским странам, — цитирует Никифорова "Главред".

Главы Украины и Германии обсудят Крым, энергобезопасность и экономическое партнерство двух стран. Кроме того, Зеленский затронет тему усиления роли Берлина в нормандском формате и попытается убить немецкого коллегу остановить запуск "Северного потока — 2".

Как отмечал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, для Германии имеет центральное значение вопрос, останется ли Украина страной-транзитером газа после запуска «Северного потока-2». Он подчеркнул, что договор Москвы и Киева о транзите газа остается в силе, Берлин ожидает, что ему будут следовать обе стороны.