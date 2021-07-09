Кабул призвал Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом в Афганистане Фото: REUTERS

Кабул призывает Россию, Китай и Индию помочь в борьбе с терроризмом на территории Афганистана, власти страны приветствуют техническую поддержку в борьбе с террористами. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

- Мы полностью приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнеров по борьбе с терроризмом на территории Афганистана, в том числе, поддержку из Китая, Индии и РоссииНам не нужно заменять одну сверхдержаву другой, мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества со всеми в регионе, а также за его пределами, - сказал о в интервью телеканалу «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Узбекистана Абдулазиз Камилов выразили обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане.

Напомним, накануне правительственные силы Афганистана смогли остановить наступление боевиков радикального движения в Кандагаре.