Власти Гаити просят США ввести в страну войска Фото: REUTERS

Власти Гаити обратилось к представителям правительства Соединенных Штатов с просьбой направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры республики.

Однако пока представители Госдепартамента США официально не подтвердили получение подобного запроса от властей карибской страны. Об этом сообщает NYT.

Ранее власти Гаити объявили в государстве о введении военного положения. Такое решение было принято после убийства президента республики Жовенеля Моиза.

Сообщения о гибели Моиза появилось 7 июля. Он был застрелен неизвестными в своей резиденции. Клод Жозеф заявил о нападении на резиденцию главы республики людей, которые говорили на испанском языке. Как уточнил премьер-министр, в результате нападения пострадала и жена президента. Позже появилось информация о том, что его супруга умерла в больнице. Президент Доминиканы Луис Абинадер приказал закрыть границу с Гаити после этого инцидента.