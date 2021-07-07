Жовенель Моиз Фото: REUTERS

Власти Гаити объявили военное положение после убийства президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.

«По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение на территории всей страны», - сказал он в эфире государственного телевидения.

Тем временем, посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергает сообщение СМИ о смерти Мартин Моиз, жены президента Гаити, которая, согласна заявления, умерла после нападения на резиденцию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 7 июля, появилось сообщение о том, что Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции. Клод Жозеф заявил о нападении на резиденцию главы республики людей, которые говорили на испанском языке. Как уточнил премьер-министр, в результате нападения пострадала и жена президента. Позже появилось информация о том, что его супруга умерла в больнице. Президент Доминиканы Луис Абинадер приказал закрыть границу с Гаити после этого инцидента.