Собянин призвал руководителей организаций не затягивать с обязательной вакцинацией сотрудников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил руководителям организаций, что если они не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар прежде всего придется как раз на них.

Глава российской столицы также отметил, что "глаза боятся - руки делают".

- Если дожидаться до последней недели, последнего дня, ничего не делая, а потом броситься вакцинироваться, то, конечно, возникнут проблемы. Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе, - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".