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В мире10 июля 2021 4:13

В Японии возмутились программе по газификации Южных Курил

Некоторые из них даже предложили ввести экономические санкции против России
Источник:kp.ru
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Ряд японских СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Накануне пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. Так, на них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ.

Тем временем, информация об этом в публикации портала Yahoo News Japan вызвала возмущение среди японцев.

- Сейчас Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Японии нужно укреплять свою экономику и армию, - написал пользователь под ником qqa.