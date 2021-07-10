В Японии возмутились программе по газификации Южных Курил

Ряд японских СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Накануне пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. Так, на них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ.

Тем временем, информация об этом в публикации портала Yahoo News Japan вызвала возмущение среди японцев.

- Сейчас Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Японии нужно укреплять свою экономику и армию, - написал пользователь под ником qqa.