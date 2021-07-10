Регулятор ЕС заявил, что вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца

Регулятор ЕС заявил, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты в виде миокардита и перикардита - воспалительные состояния сердца, симптомы которых включают одышку, а также проблемы с сердцебиением и боль в груди. Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА).

Как передает Politico, в отчете говорится, что мРНК-вакцины производства Pfizer/BioNTech и Moderna в некоторых случаях могут привести к миокардиту и перикардиту, поэтому рекомендовано добавить эти заболевания в список побочных эффектов, повысив таким образом осведомленность медицинского персонала и получателей препарата.

Согласно приведенным данным, всего в Европейском союзе использовали около 177 миллионов доз вакцины Pfizer, зарегистрировали 145 случаев миокардита и 138 – перикардита. Препарат Moderna ввели 2 миллиона раз, после чего было выявлено по 19 случаев обоих видов заболеваний сердца.

Ранее препарат Johnson & Johnson не рекомендовали к использованию людям с синдромом капиллярной утечки. Двое получателей вакцины с этим редким заболеванием умерли от тяжелых поражений организма.

Вакцина AstraZeneca оказалась опасной для людей с синдромом Гийена–Барре. Прямой связи ЕМА не нашло, однако рекомендовало добавить предупреждение о синдроме.

Напомним, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) еще в конце июня дополнило список негативных последствий прививки препаратами от Pfizer и Moderna, предупредив о возникновении миокардита и перикардита после вакцинации этими препаратами.