Фрегат "Адмирал Головко" будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" Фото: Минобороны РФ

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко"», - приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Адмирал Головко» является третьим по счету и вторым в серии фрегат проекта 22350. Этот военный корабль планируется отправить на ходовые испытания весной следующего года. В боевом составе Северного флота на сегодняшний день два фрегата данного проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

Напомним, ранее глава Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России испытания ракеты «Циркон» планируется завершить в текущем году. 17 мая член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при российском правительстве Владимир Поспелов сообщил, что испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую будут использовать на подводных лодках и кораблях, подходят к концу.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на протяжении всего полета тяги собственного двигателя. Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность - тысяча километров.