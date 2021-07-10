Свыше 400 тысяч человек в Японии получили указание к эвакуации из-за ливней Фото: REUTERS

Свыше 400 тысяч человек на западе Японии получили рекомендации и указания к эвакуации в связи с мощными ливневыми дождями, которые продолжаются в этом регионе страны.

Как сообщило японское общественное телевидение, по меньшей мере для 240 тысяч человек в трех префектурах Японии - Кагосима, Кумамото и Миядзаки - местные власти объявили наивысший уровень угрозы из-за ливней. Такое предупреждение предусматривает скорейшую эвакуацию. По крайней мере для 160 тысяч японцев был объявлен более низкий уровень угрозы, предусматривающий рекомендацию к эвакуации.

Как сообщают метеорологи, в этом регионе за сутки выпало более 450 мм осадков. Жителей предупреждают об угрозе разлива рек, а также схода оползней.

Напомним, год назад, в конце июня – начале июля прошлого года, Япония также боролась с наводнением. Мощные ливни привели к наводнениям и оползням в нескольких районах Японии, где объявили пятый, самый высокий уровень опасности. На юго-запад страны направили 20 тысяч военнослужащих для ликвидации последствий бедствия и эвакуации населения.