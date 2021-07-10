Летающие муравьи могут испортить финал ЕВРО-2020 в Лондоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллионы летающих муравьёв, которые часто появляются в Великобритании в летнее время, могут оказаться на стадионе «Уэмбли» во время финального матча чемпионата Европы – 2020, и создать неудобство в игре Италия - Англия.

Как передает Sky News со ссылкой на источник, рой насекомых был зафиксирован на снимках с радаров, который опубликован метеорологической службой Великобритании. Большое скопление летающих муравьев зафиксировано над значительной частью территории британской столицы, включая район Уэмбли.

Напомним, года назад, в середине июля 2020 года, миллионы летающих муравьев снова появились в виде осадков на метеорологических радарах Великобритании. Как писал сайт kp.ru, так называемый «День летающих муравьев», как правило, проходит в июле или августе. Этот день знаменует начало брачного сезона этих огромных крылатых насекомых, который длится обычно около двух недель. Они поднимаются в небо в теплую и влажную погоду, когда их «королевы» покидают свое гнездо в поисках пары.

Финал Евро-2020 Италия - Англия пройдет в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени.