Синоптики рассказали, что к концу следующей недели в Москве станет прохладнее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве до 18 июля ожидается жаркая погода с температурой +33... +34 градуса, что на семь градусов выше климатической нормы, а похолодание, согласно прогнозам синоптиков, может вернуться в столицу только к концу следующей недели.

«Погода ожидается преимущественно без дождей, ветер слабый», - сообщили в Гидрометцентре России.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, говорить о прохладе пока рано. «Сейчас можно только о кратковременных дождях и грозах, которые, по нашим прогнозам, пройдут в Москве в четверг и пятницу, 15 и 16 июля. Но это будет не повсеместно. То есть в каком-то районе образуются облака и пройдет дождь, а где-то нет», - рассказал он kp.ru.

По его словам, прошедшие дожди создадут эффект тропиков. В итоге «будет не только жарко, но и душно».

Напомним, ранее в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за жары 10-11 июля.