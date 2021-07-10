Вице-премьер Украины сообщил, что планируется депортация россиян из Крыма Фото: REUTERS

Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении россиян после «возращения» Крыма в состав незалежной, в том числе депортацию российских граждан. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения и это военное преступление … Сегодня там (в Крыму) уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», – сказал украинский политик в эфире телеканала «Украина 24».

Как отметил вице-премьер Украины, если россияне попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их «выдворят из-за незаконного нахождения на территории» незалежной.

Напомним, Резников уже обещал депортировать из Крыма россиян, переехавших туда на жительство из «материковой» части РФ. Позже украинский журналист Дмитрий Гордон также заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших туда с материковой части страны

При этом 24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма. Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать «восстановлению территориальной целостности» незалежной.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.