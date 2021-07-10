Причиной очередей в аэропорту Шереметьево стали проверки документов на COVID-19 Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В аэропорту Шереметьево в субботу, 10 июля, возникли длинные очереди на регистрацию. В дирекции по связям с общественностью аэропорта объяснили инцидент проверкой ПЦР-тестов на коронавирус.

Как сообщили ТАСС представители Шереметьево, регистрация на международные рейсы обеспечивается с учетом проверки наличия ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия личным данным пассажиров. Поскольку время на проверку документов увеличилось, возросла и нагрузка на терминалы регистрации, что спровоцировало большие очереди, сказали в аэропорту.

По словам представителя Шереметьево, сейчас выделяются дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры, которые помогают пассажирам. Также клиентов аэропорта предупреждают об опасности распространения коронавирусной инфекции. Авиаузел работает в штатном режиме, добавили в аэропорту.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня 2021 в московских аэропортах были задержаны или отменены более 60 рейсов.