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Звезды11 июля 2021 0:01

Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 11 июля 2021 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 11 июля 2021 года
Анна РАЗУМОВСКАЯ
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Певица МакSим в 2017 году.

Певица МакSим в 2017 году.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Московские врачи сражаются за жизнь певицы МакSим. Впервые за долгое время появились хорошие новости. Представитель артистки заявила о положительных переменах:

- Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика – это радость, - сообщила директор певицы Маргарита Соколова.

Однако о выздоровлении говорить пока рано.

Напомним, в прошлом месяце МакSим почуствовала недомогание. Она была госпитализирована. Тесты на коронавирус показывали отрицательные результаты. Позднее ее ввели в искусственную кому, а затем подключили к ИВЛ. Недавно стало известно, что певицу перевели на ЭКМО, поскольку состояние здоровья стремительно ухудшалось. Ей диагностировали пневмонию. Коллеги артистки надеются на скорое выздоровление девушки.

Ранее также сообщалось, что МакSим пребывает в состоянии сопора. То есть не реагирует на людей и окружающий мир. Прийти в себя ей могут помочь только внешние раздражители.

Борьба за жизнь певицы МакSим
Певица МакSим снова находится на грани жизни и смерти. Её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Узнав о тяжелом состоянии артистки, её поддержала вся страна… И даже сборная России!

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