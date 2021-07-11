Состояние здоровья певицы МакSим: Свежие новости на 11 июля 2021 года

Певица МакSим в 2017 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Московские врачи сражаются за жизнь певицы МакSим. Впервые за долгое время появились хорошие новости. Представитель артистки заявила о положительных переменах:

- Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика – это радость, - сообщила директор певицы Маргарита Соколова.

Однако о выздоровлении говорить пока рано.

Напомним, в прошлом месяце МакSим почуствовала недомогание. Она была госпитализирована. Тесты на коронавирус показывали отрицательные результаты. Позднее ее ввели в искусственную кому, а затем подключили к ИВЛ. Недавно стало известно, что певицу перевели на ЭКМО, поскольку состояние здоровья стремительно ухудшалось. Ей диагностировали пневмонию. Коллеги артистки надеются на скорое выздоровление девушки.

Ранее также сообщалось, что МакSим пребывает в состоянии сопора. То есть не реагирует на людей и окружающий мир. Прийти в себя ей могут помочь только внешние раздражители.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МакSим в коме впервые стало лучше: Что происходит с певицей в реанимации

Месяц звезда борется с тяжелой болезнью (подробности)