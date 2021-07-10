МакSим в коме впервые стало лучше: Что происходит с певицей в реанимации

За жизнь 38-летней певицы МакSим сражаются московские врачи. Фото: Евгения ГУСЕВА

За жизнь 38-летней певицы МакSим (Марины Абросимовой) сражаются московские врачи. Звезда была госпитализирована в инфекционное ковидное отделение частной клиники, откуда ее перевели в реанимацию «красной зоны» городской больницы № 52. Слухов вокруг тяжелой болезни звезды много. Ее представители выдают информацию дозированно. И вот пришли первые очень «осторожные» новости о позитивных переменах.

- Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика – это радость, - сообщила директор певицы Маргарита Соколова.

Хотя при таком тяжелом течении пневмонии говорить о выздоровлении пока не приходится.

Рассказываем хронологию болезни МакSим и последние новости о ее самочувствии.

10 июня певица отметила 38-й день рождения и открыла свою школу искусств для детей и взрослых – был праздник, на котором присутствовала в том числе директор Марины. На следующий день певица почувствовала, что заболевает, проявились симптомы простуды.

11 июня она сделала срочный тест на коронавирус, который выдал отрицательный результат.

12 июня у МакSим был запланирован концерт на родине в Казани – отменять она его не стала, несмотря на температуру. Певица сама написала в инстаграме: «Выступала я на сцене с температурой 39». В Казань звезда слетала на заработки уже без директора. Вернувшись в Москву, 13 июня артистка вызвала врача, так как температура не снижалась.

15 июня МакSим госпитализировали с поражением легких свыше 40% и диагнозом вирусная пневмония. Тесты на ковид показывали отрицательный результат.

А потом стало известно, что Covid-19 был диагностирован у охранника и директора звезды. Певицу изначально положили в инфекционное отделение частной клиники, где спасли прошлой весной Надежду Бабкину – ее тесты также давали отрицательный результат на коронавирус, лечили пневмонию, а потом анализы показали наличие антител к COVID-19. Поражения легких у Марины росло, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) была низкой, поэтому 18 июня ее ввели в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре певицу перевели в 52-ую больницу.

Сообщалось о переводе МакSим с ИВЛ на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию) – это метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности, другими словами - искусственные легкие. Однако представители звезды перевод с ИВЛ на ЭКМО не подтверждали. Но сообщали, что поражение легких у певицы - более 75%, состояние - стабильно тяжелое.

10 июля директор певицы Маргарита Соколова, которая на днях сама выписалась из коронавирусного отделения Филатовской больницы, сообщила первые хорошие новости. Соколова написала в инстаграме о самочувствии МакSим: «Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика – это радость».

Как стало известно kp.ru, коллеги певицы надеются на хорошие новости: «Прочли сообщения о положительной динамике у Марины и очень рады. Говорят, что Марина пока еще в медикаментозном сне. Видимо, речь идет о том, что улучшились какие-то показатели, организм борется. И это чудесные новости. Иначе и быть не может! Знали бы вы сколько людей молятся за нее!»

Состояние певицы остается тяжелым, однако сегодня у близких и поклонников МакSим появилась уверенность, что Марина справится с этой болезнью.

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