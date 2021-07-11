На Каширском шоссе в Москве столкнулись 10 автомобилей. Фото: скрин видео

Ночью 11 июля в Москве на Каширском шоссе произошла серьезная авария с участием десяти автомобилей.

- На Каширском шоссе произошло столкновение 10 транспортных средств. По предварительным данным, пострадали два человека, травмы несерьезные, – сообщили журналистам в Госавтоинспекции.

В ведомстве отмечают, что виновником аварии, предварительно, оказался водитель автомобиля BMW, который протаранил стоявшие на светофоре девять легковушек.