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В мире11 июля 2021 1:29

В Гаити журналисты усомнились в подлинности сообщения вдовы президента Мартин Моиз

Многие усомнились в том, что голос на записи действительно принадлежит именно владелице аккаунта
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Вдова президента Гаити

Вдова президента Гаити

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие граждане Гаити усомнились в подлинности опубликованного накануне в Твиттере аудиообращения Мартин Моиз, вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, которая в результате нападения была ранена и госпитализирована.

По данным местного издания Haitian Times, на записи супруга убитого гаитянского лидера подтвердила, что ее мужа убили наемники, добавив, что "другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны".

Однако многие из тех, кто ранее слышал речь 47-летней Моиз, усомнились в том, что голос на записи действительно принадлежит именно владелице аккаунта.