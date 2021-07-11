В Гаити журналисты усомнились в подлинности сообщения вдовы президента Мартин Моиз

Вдова президента Гаити Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие граждане Гаити усомнились в подлинности опубликованного накануне в Твиттере аудиообращения Мартин Моиз, вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, которая в результате нападения была ранена и госпитализирована.

По данным местного издания Haitian Times, на записи супруга убитого гаитянского лидера подтвердила, что ее мужа убили наемники, добавив, что "другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны".

Однако многие из тех, кто ранее слышал речь 47-летней Моиз, усомнились в том, что голос на записи действительно принадлежит именно владелице аккаунта.