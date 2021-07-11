В Москве из-за ожидания поставки временно приостановили вакцинацию "КовиВак" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина против коронавиурсной инфекции "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, появившаяся в наличии в Москве утром в 10 июля, уже закончилась.

Отмечается, что в связи с этим вакцинация данным препаратом временно приостанавливается, в скором времени ожидается поставка вакцины. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Гражданам напоминают, что для вакцинации доступные другие отечественные вакцины, в том числе "Спутник V". Все они прошли необходимые исследования, где показали свою безопасность и эффективность в борьбе с covid-19. Прививки позволят сформировать иммунитет и минимизируют риски тяжелого течения ковида.

Напомним, 10 июля на сайте мэра столицы появилась информация, что вакцина "КовиВак" появилась в Москве, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва". Однако в каждом пункте количество препарата было ограниченное количество - не более 850 доз. В этот день на прививку "КовиВаком" выстраивались очереди, несмотря на жаркую погоду.