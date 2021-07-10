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Здоровье10 июля 2021 10:48

Привиться вакциной "Ковивак" в Москве можно с 10 июля 2021

Препарат снова появился в столице
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Привиться вакциной "Ковивак" в Москве можно с 10 июля 2021

Привиться вакциной "Ковивак" в Москве можно с 10 июля 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова РАН, снова появилась в Москве. Об этом сообщили в мэрии столицы, уточнив, что привиться этим препаратом можно с субботы, 10 июля, в 14 павильонах «Здоровая Москва».

Напомним, ранее партия «КовиВак» закончилась в Москве 22 июня, но новая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации через пару дней - 25 июня. Тем не менее, препарат снова закончился в столице 28 июня, и запись на вакцинацию им была приостановлена.

Напомним, Вакцина «Ковивак» стала третьей зарегистрированной в России вакциной. Она включает целые вирусные инактивированные частицы. Другими словами, мертвые частицы вируса, не способные нанести организму человека вред. Но при этом они помогают выработать к инфекции устойчивый иммунитет.