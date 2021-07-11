Боррель призвал реагировать на "вакцинную дипломатию" Китая и России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ЕС реагировать на "вакцинную дипломатию" со стороны некоторых стран. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Хорватии.

- Эти страны (РФ и КНР) пытаются продвигать во всем мире "вакцинную дипломатию", - заявил он. - Нам нужно знать это и действовать, основываясь на этом знании.

При этом представитель ЕС добавил, что пока довольно сложно прогнозировать, сможет ли мир победить covid-19 до 2023 года.