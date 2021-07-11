Инфекционист Коновалов: "супер-распространители" дополнительно развивают эпидемический процесс

Доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра "Диавакс" Иван Коновалов рассказал, что некоторые люди могут более длительное время выделять коронавирус, заражая окружающих.

По его словам, обычно такие инфицированные называются "супер-распространителями" ковида. При этом именно такие пациенты оказывают дополнительное влияние на эпидпроцесс.

- Есть генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Чащ всего это бессимптомные носители. Мы таких людей называем "супер-распространителями". <...> Они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, - рассказал инфекционист ТАСС.