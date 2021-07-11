В России ответили на слова вице-премьера Украины о депортации россиян из Крыма Фото: Александр КОЦ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова, министра по вопросам реинтеграции так называемых "оккупированных территорий", который недавно заявлял о действиях украинских властей в отношении российских граждан "после возвращения Крыма" в состав страны.

В своем Telegram-канале Пушков написал, что украинские власти не объяснили, как они планируют "возвращать Крым".

- Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма, - оценил слова Резникова сенатор.

Также на заявление украинского вице-премьера отреагировал и депутат Государственной думы Руслан Бальбек. По его мнению, подобные высказывания украинской стороны подобны "танцу с саблями". Бальбек добавил, что Запад "плевать хотел" на украинские желания по возвращению Крыма. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении россиян после "возращения" Крыма в состав незалежной, в том числе депортацию российских граждан с полуострова. Как отметил вице-премьер Украины, если россияне попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их "выдворят из-за незаконного нахождения на территории" незалежной.