The Washington Post: Pfizer сообщит властям США о необходимости третьего укола вакцины от коронавируса

The Washington Post сообщил, что Pfizer расскажет властям США о необходимости третьей дозы вакцины Фото: REUTERS

Компания Pfizer сообщит американским властям о необходимости третьей дозы своего препарата от коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, брифинг может состояться уже в понедельник, 12 июля. В четверг, 8 июля, Pfizer и BioNTech сообщили о планах предоставить в FDA и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) данные о проведении испытаний применения третьей дозы препарата. В сообщении говорилось, что третья доза, введеная спустя полгода после второй "имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, <...> которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций".

Ранее в EMA сообщили, что вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты в виде миокардита и перикардита - воспалительные состояния сердца, симптомы которых включают одышку, а также проблемы с сердцебиением и боль в груди. В Европейском союзе использовали около 177 миллионов доз вакцины Pfizer, зарегистрировали 145 случаев миокардита и 138 – перикардита. Препарат Moderna ввели 2 миллиона раз, после чего было выявлено по 19 случаев обоих видов заболеваний сердца.