Температура в Долине Смерти достигла 54 градусов Фото: REUTERS

Температура в американском национальном парке Долина Смерти достигла 54 градусов, что всего на два градуса меньше мирового рекорда.

В национальной метеорологической службе Лас-Вегаса уверены, что температура не побьет рекорд в эти выходные. Эксперты отметили, что температура в 54 градуса может простоять два дня подряд.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, рекордную температуру в мире зафиксировали в Долине Смерти в 1913 году. Тогда воздух прогрелся до 56,7 градусов.

В 2013 году была разгадана столетняя тайна Долины Смерти, где по сухому потрескавшемуся дну высохшего озера сами по себе, как живые, ходят камни. Об их активной жизни свидетельствуют борозды, остающиеся после их путешествий. Они тянутся практически от каждого из них. А некоторые камни исчезают. Борозда есть, а камня нет. Ученые рассказали, что зимой вокруг камней образуется оболочка изо льда, а когда дно озера оттаивает и становится сырым, они начинают просто-напросто плыть по грязи.