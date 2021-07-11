В РФПИ рассказали о безопасности "Спутника V" при испытаниях в Сан-Марино

В РФПИ рассказали о безопасности вакцины "Спутник V" при исследованиях в Сан-Марино Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Генеральный директор Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил исследование ученых об эффективности вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Он отметил, что Сан-Марино стало первым европейским государством, которое победило коронавирус и сняло все ограничительные меры.

- Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей, — сказал он.

По мнению Дмитриева, власти страны сделали выбор в пользу российского препарата из-за "отстутствия политической мотивированности и предвзятости".

Напомним, итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani сообщил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" показала высокую эффективность в Сан-Марино. Предварительные данные исследования на репрезентативной выборке из примерно тысячи добровольцев, вакцинированных "Cпутником V", показали сероконверсию, то есть появление специфических антител в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы, сообщили ученые.