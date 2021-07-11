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В мире11 июля 2021 14:30

Капитан британского эсминца Defender, нарушившего границу РФ, получил награду "Защитник Украины"

Также Винсенту Оуэну вручили награду "За укрепление боевой готовности ВМС"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Капитан эсминца Британии, нарушившего границу России, получил награду "Защитник Украины"

Капитан эсминца Британии, нарушившего границу России, получил награду "Защитник Украины"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По завершению учений Sea Breeze украинские военные и представители стран-союзников Украины получили почетные награды. Среди них — капитан эсминца Defender Винсент Оуэн.

- По итогам учений украинские и западные военные были удостоены почетных наград "Защитник Украины" и "За укрепление боевой готовности ВМС". Среди награжденных – командир британского эсминца Defender и начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур, — сообщило издание "Фокус".

Напомним, 23 июня, Министерство обороны России сообщило о нарушении государственных границ в Черном море британским эсминцем Defender. Корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. Москва назвала действия эсминца провокацией.