Капитан британского эсминца Defender, нарушившего границу РФ, получил награду "Защитник Украины"

Капитан эсминца Британии, нарушившего границу России, получил награду "Защитник Украины" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По завершению учений Sea Breeze украинские военные и представители стран-союзников Украины получили почетные награды. Среди них — капитан эсминца Defender Винсент Оуэн.

- По итогам учений украинские и западные военные были удостоены почетных наград "Защитник Украины" и "За укрепление боевой готовности ВМС". Среди награжденных – командир британского эсминца Defender и начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур, — сообщило издание "Фокус".

Напомним, 23 июня, Министерство обороны России сообщило о нарушении государственных границ в Черном море британским эсминцем Defender. Корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. Москва назвала действия эсминца провокацией.