В Грузии оппозиционер облила вход канцелярии правительства красной краской. Фото: кадр из видео

Оппозиционер и основательница движения «Дроа» Елена Хоштария облила красной краской вход канцелярии правительства Грузии, обвинив кабинет министров в безответственности после смерти оператора телевизионного канала «ТВ Пирвели». Прямая трансляция с места велась на странице политика в социальной сети Facebook.

Напомним, сегодня скончался оператор Лексо Лашкарава, который серьезно пострадал во время акций протеста против ЛГБТ-сообщества 5 июля, точные причины его смерти пока что не известным.

- Правительство ответит за то, что мы потеряли Лексо Лашкарава. Именно правительство в ответе за эти беспорядки и за низкий уровень демократии в государстве, что привело к физическим противостояниям, - заявила Елена Хоштария.

В Тбилиси должна была пройти так называемая «Неделя достоинства»: местные представители ЛГБТ-сообществ намеревались провести ряд акций и других мероприятий. В начала минувшей недели должен был пройти итоговый «Марш достоинства», но его противники с самого утра начали проводить контракции. Собравшиеся нападали на журналистов некоторых грузинских каналов, которые приехали освещать предстоящий марш.