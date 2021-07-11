Время полета Ричарда Брэнсона в космос сдвинули на полтора часа из-за погодных условий Фото: REUTERS

Компания Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона перенесла первый испытательный суборбитальный полет корабля Unity с миллиардером на борту в космос на полтора часа из-за погодных условий. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщается на странице компании в социальной сети Twitter.

Изначально старт был запланирован на 16:00 по московскому времени, однако из-за неблагоприятных погодных условий было решено перенести время запуска корабля в космос на полтора часа – старт состоится в 17:30 по столичным часам.

Как писал сайт kp.ru, кроме самого Ричарда Брэнсона в космос отправятся топ-менеджеры компании: главный астронавт-инструктор Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент Сириша Бандла.

Напомним, что Брэнсон полетит в космос на девять дней раньше основателя Amazon Джеффа Безоса, чья аэрокосмическая корпорация Blue Origin является одним из основных конкурентов Virgin Galactic.

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