Росавиация: аэропорты Москвы принимают меры по разрешению ситуации с очередями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорты в российской столице принимают все необходимые меры для разрешения ситуации с большими очередями на стойках регистрации в авиаузлах. Об этом в воскресенье, 11 июля, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Официальный представитель авиационной компании «Аэрофлот» Михаил Демин сообщил, что время ожидания на регистрации рейсов в аэропорту Шереметьево в настоящее время не превышает обычное.

- Несмотря на это, просим прибывать в аэропорт заранее для комфортного прохождения всех предполетных процедур, - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне появилась информация о длинных очередях в аэропорту Шереметьево и других столичным аэропортах на стойках регистрации. В дирекции по связям с общественностью аэропорта объяснили, что очереди связаны с проверкой результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, их сроков действия и соответствия личным данным пассажиров.